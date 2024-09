by Philippe Garcelon緩歩動物(クマムシ)は極度の高温や低温環境、真空状態、強い放射線などに耐えられる強い生命力で知られています。新たな研究では、ほとんどの微生物はマイクロプラスチックを飲み込んでしまうにもかかわらず、クマムシだけはマイクロプラスチックを飲み込まなかったことが報告されました。Short-term microplastic effects on marine meiofauna abundance, diversity and community composition [PeerJ]https