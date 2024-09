【THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn】 9月21日、22日開催 会場:横浜アリーナ 「THE PRIMALS」のライブ「THE PRIMALS Live in Japan - Darkest Before Dawn」が9月21日、22日の2日間にわたって横浜アリーナで開催された。ステージとファンが一体となって繰り広げられたライブに、参加した人はいまだ夢の中という心地ではない