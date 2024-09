ゲーム販売プラットフォーム「Steam」の開発元であるValveが2024年9月20日に、Windows版のゲームをLinuxベースのOS上で動作させるための互換レイヤー「Proton」でテスト中のゲームのリストを公開しました。その中にARM64に対応したProtonが含まれていることが報告されています。Expanded Steam gaming compatibility likely coming to Arm chips with hundreds of Windows games - Valve testing ARM64 Proton compatibility layer