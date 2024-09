ILLIT(P)&(C) BELIFT LAB Inc. 10月21日、2nd Mini Album‘I'LL LIKE YOU’をリリースするILLIT(アイリット)が9月24日、プロモーションカレンダーを公開し、本格的なカムバックへのカウントダウンを知らせた。ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)は23日、HYBEのYouTubeチャンネルに2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’のプロモーションカレンダー映像を公開した。公開された映像には、ILLITならではのハ