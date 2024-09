今季メジャーに挑戦し、1年目から15勝を手にする活躍で存在感をみせつけるカブスの今永昇太投手。「MLBネットワーク」が23日に今永投手の今季の振り返りを語ったインタビューをあげました。今年1月に入団会見を行った今永投手。カブスの応援ソングの一節を引用し「Hey Chicago! What do you say? The Cubs are gonna win today」と第一声で英語を披露し、カブスファンのハートをつかみました。「(記者会見直前に)1時間くらい英語