Microsoftは9月19日(米国時間)、「Known issue: macOS devices using stealth mode turn non-compliant after upgrading to macOS 15 - Microsoft Community Hub」において、Microsoft IntuneのMacコンプライアンスポリシー(compliance policy)からステルスモードを有効にすると、macOS Sequoiaにアップグレードしたデバイスが非準拠になる可能性があると伝えた。Macコンプライアンスポリシーからステルスモードを有効にしたmacOS