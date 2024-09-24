ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)は、ハロウィーン限定『ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Limited Halloween』と『ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Rose Limited Halloween』の2種類を販売します。昨年よりハロウィーンの期間限定で販売している本商品。2024年は新色でオレンジカラーの『NV Demi Sec Rose Limited Halloween』が新登場。2024年10月10日(木)から販売を開始します。 ANGEL CHAMPAGNE『NV Demi Sec Rose Limited