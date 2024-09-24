新しい地図と日本財団が共同で運営する「LOVE POCKET FUND」(愛のポケット基金)の「令和6年能登半島地震支援プロジェクト」に関して、新たな支援先およびプロジェクト期間の延長が決定した。新しい地図の草なぎ剛、稲垣吾郎、香取慎吾(左から)今回、被災した地域の復興支援の第3弾として、2団体2事業へ合計259万8896円の支援を決定。新たな第3弾の支援においては、被災地域の復旧・復興に向けて、特に影響の大きかった奥能登地域を