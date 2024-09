Bleeping Computerは9月19日(米国時間)、「Clever 'GitHub Scanner' campaign abusing repos to push malware」において、攻撃者がGitHubのIssuesを悪用してマルウェアを配布したとして、注意を喚起した。被害者はGitHubから正規の通知メールを受信するが、本文には悪意のあるWebサイトへのリンクが記載されているという。Clever 'GitHub Scanner' campaign abusing repos to push malware○攻撃手順GitHubのIssuesは、リポジトリ