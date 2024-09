「星のカービィ」シリーズの一番くじ『星のカービィ WELCOME TO THE NEW PARK!』が、9月28日より順次発売予定となっている。 参考:【写真】「星のカービィ」一番くじの景品一覧 A賞はテープを引くと観覧車がくるくると回る「くるくる観覧車☆テープカッター」、B賞はぎゅっと抱きしめられる約25cmサイズの大きなぬいぐるみ「ENJOY THE PARK!カービィぬいぐるみ」、C賞は