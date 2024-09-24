Bleeping Computerは9月20日(米国時間)、「macOS Sequoia change breaks networking for VPN, antivirus software」において、MacをmacOS SequoiaにアップグレードするとEDR(Endpoint Detection and Response：エンドポイント検出応答)、VPN(Virtual Private Network：仮想プライベートネットワーク)、Webブラウザを使用する時にネットワーク接続エラーが発生すると伝えた。macOS Sequoiaは9月16日にリリースされた最新バージョン
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 夏休み明け 教師が見た衝撃光景
- 2. 長男だけ顔が違う DNA鑑定で衝撃
- 3. 「青海駅」駅名読めない男を逮捕
- 4. 体の中は地獄…倍速老化のサイン
- 5. 元AKB 子の友人には水しか出さず
- 6. 領空侵犯 高市氏の発言が影響か
- 7. 人気カフェから転売ケーキ消える
- 8. 「大谷は日本の宝」投稿が大炎上
- 9. 「私はこの世にいない」映像に涙
- 10. 伊豆・小笠原諸島に津波注意報
- 1. 「青海駅」駅名読めない男を逮捕
- 2. 「私はこの世にいない」映像に涙
- 3. 伊豆・小笠原諸島に津波注意報
- 4. 「仕事したくない理由」第1位は
- 5. 「愛想の悪い日本人店員」が増加
- 6. 泣く子に神対応 車内は拍手喝采
- 7. 原千晶 高1で地獄のいじめ体験
- 8. 露機が領空侵犯で初のフレア警告
- 9. 日本の店パクリ 日本語おかしい
- 10. ワーホリを甘く見た若者の末路
- 1. 男児刺殺 中国外相が日本に注文
- 2. 進次郎氏の「水」巡る発言が波紋
- 3. 私も人間 斎藤知事が悩んだ3連休
- 4. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 5. 高市氏「金利を今上げるのあほ」
- 6. 領空侵犯に「危害射撃」検討か
- 7. 新幹線 親子から「席譲って」
- 8. 兵庫知事、週内に進退表明の意向
- 9. 1日で元がとれるサブスクが話題
- 10. 斎藤知事 辞めない訳を後輩推測
- 1. 日本人を殺すことが規律 投稿か
- 2. 韓国歌手 日本人モデルと結婚
- 3. イスラエルに批判「絶滅戦争」
- 4. 深セン刺殺 日本人が見た光景
- 5. 中国 10歳刺殺で反日教育はない
- 6. ヨーロッパ豪雨被害 街が壊滅
- 7. 39歳下女性との子作った78歳男性
- 8. マリアナ海溝から謎の音…解明
- 9. パン型の家具 本物のパンだった
- 10. タイで「日中トイ戦争」勝敗は?
- 1. 夏休み明け 教師が見た衝撃光景
- 2. 高市氏と進次郎氏 総裁選で明暗
- 3. ANAのCAダンス動画 堀江氏の見解
- 4. 宅配ピザ終焉? ドミノ閉店数最多
- 5. コーヒーより緑茶 医師勧める訳
- 6. 頭いい子育つ家庭 共通する習慣
- 7. 「ゼブラゾーン」踏むと違反?
- 8. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 9. ゴミ屋敷化 絶望した冷蔵庫の中
- 10. 正社員で手取り14万 どん底生活
- 1. 長男だけ顔が違う DNA鑑定で衝撃
- 2. ソフトB優勝 カメラ最大80%off
- 3. 「mAh」の単位適していない?
- 4. Amazonで人気ボードゲームがSALE
- 5. iPhone16 ノマカメで盛る方法
- 6. Xでブロックしたのに…閲覧可に?
- 7. 自慢の彼女は実は…ゲスな策略
- 8. 楽天モバイルと楽天カードが共同で最大…
- 9. ドメイン「docomo.ne.jp」に統一
- 10. AmazonがメッシュWi-Fiルーター「eero…
- 1. 「大谷は日本の宝」投稿が大炎上
- 2. ついにきた 大谷の牙城崩した男
- 3. 大谷 屈辱の評価掘り起こされる
- 4. 大谷の53号HR直前の挙動にX震撼
- 5. 大谷 50-50以外で史上初の記録
- 6. SB監督 優勝インタビューに絶賛
- 7. 大谷が「60-60」達成する可能性
- 8. 入浴写真 大胆なザギトワに絶賛
- 9. 平成の歌姫 伊藤由奈の近影話題
- 10. 大谷の遥か上 イチロー氏の偉業
- 1. 元AKB 子の友人には水しか出さず
- 2. 領空侵犯 高市氏の発言が影響か
- 3. 紫耀は「即完売」も…格差拡大か
- 4. 呂布カルマ炎上 ひろゆき氏私見
- 5. キムタク GUの価格に衝撃受ける
- 6. 千賀弟の経営する店 消えた3文字
- 7. 菅田将暉 共演した女優を絶賛
- 8. 京本大我ら出演の舞台が公演中止
- 9. 月9最終回 手紙の内容に賛否の声
- 10. 酷い 呂布カルマ発言に批判の嵐
- 1. センター試験で答案用紙血まみれ
- 2. 「ぎゃあああ」朝食中の娘に異変
- 3. ママ友の飲食店 思いがけぬ接客
- 4. 彼氏とラブホも朝に衝撃のひと言
- 5. ゴム手袋を酷使 突如手に激痛
- 6. 「性行為後に腹痛」原因と対処法
- 7. 牛角の炎上 自称チー牛が物申す
- 8. 夫急逝 携帯に不倫の証拠山盛り
- 9. 教師になった元いじめっ子の末路
- 10. 難病息子と病院へ グサッときた