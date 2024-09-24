Bleeping Computerは9月20日(米国時間)、「macOS Sequoia change breaks networking for VPN, antivirus software」において、MacをmacOS SequoiaにアップグレードするとEDR(Endpoint Detection and Response：エンドポイント検出応答)、VPN(Virtual Private Network：仮想プライベートネットワーク)、Webブラウザを使用する時にネットワーク接続エラーが発生すると伝えた。macOS Sequoiaは9月16日にリリースされた最新バージョン