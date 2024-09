児童性的搾取の疑いでフランス当局に逮捕されたメッセージングアプリ「Telegram」の創設者兼CEOであるパーヴェル・ドゥーロフ氏が、政府からの法的要請があった場合、Telegramを使用するユーザーのIPアドレスや電話番号を当局に引き渡すことを発表しました。Telegram CEO Durov Says App to Provide More Data to Governments - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-23/telegram-ceo-durov-says-app-to-prov