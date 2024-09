日本時間の2024年9月24日(火)にOpenAIの広報用Xアカウントが「OpenAIが仮想通貨を発行する」という偽情報を投稿しました。投稿にはOpenAIの公式サイトに似た詐欺サイトへのリンクも含まれていました。An official OpenAI X account was taken over to peddle a crypto scam - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/23/24252664/openai-x-account-crypto-scam-newsroom問題の投稿を行ったのは、OpenAIが2024年9月5日に開設した