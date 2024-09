Constellationは9月20日(現地時間)、「Constellation to Launch Crane Clean Energy Center, Restoring Jobs and Carbon-Free Power to The Grid」において、スリーマイル島原子力発電所の1号機を再稼働させることを前提として、Microsoftと20年間の電力購入契約を締結したと伝えた。契約では、再稼働後の同発電所による電力はすべてMicrosoftが購入し、同社は80万世帯以上に電力を供給する場合と等しい835メガワットのエネルギー