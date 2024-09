Microsoftは9月19日(米国時間)、「Taking control of your browser performance when using extensions with Microsoft Edge - Microsoft Edge Blog」において、パフォーマンスの低下要因となる拡張機能を検出する「拡張機能パフォーマンス検出器(extension performance detector)」をMicrosoft Edgeに導入すると発表した。拡張機能に起因する永続的なパフォーマンスの低下が検出された場合、ユーザーに警告して無効にする選択肢を