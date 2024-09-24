¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î£Ç?¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè£³£¶²óÀ¥¸Í¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡×¤¬£²£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£Éð°æè½Î¤²Â¡Ê£²£³¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£³£µ¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£²£±¡ó¡£¤¿¤À¡£ÆÃ·±¤Ç¤Ï¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²óÅ¾¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÃæ·øµé¤Î´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Ä´À°ÌÌ¤Ç¤Î?¿Ê²½?¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¿­¤Ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï²ÝÂê¤À¤±¤É¡¢ÄãÄ´µ¡¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤Þ¤º¤Ïµ¡