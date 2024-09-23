¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹4¡½9¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê23Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë4Ç¯¤Ö¤ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£?¹­Êó?ËôµÈ¹î¼ù¤¬»î¹çÄ¾¸å¤Ë?Ä¶Â®Êó?¤òSNS¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¡£ËôµÈ¤Ï¡Ö11Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖCHAMPIONS¡×¤È¸÷¤ëÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤È¡¢ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Í­¸¶¹ÒÊ¿¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤éÅÐÈÄ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê¼ê¡¢¤µ¤é¤ËÅìÉÍµð¤é¡¢2·³Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÄÈøÉÍ¤«¤é¤«¤±¤Ä¤±¤¿ÌÌ¡¹¤Î?Åê¼ê¿Ø?¤Ë¤è¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ