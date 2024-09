サザンオールスターズが23日、茨城・ひたちなか市で、音楽フェス「ROCK IN JAPAN 2024 in HITACHINAKA」に、大トリとして出演した。サザンにとっては最後の夏フェス。「ROCK IN−」史上最長の約100分、19曲のステージを行い、5万人の会場を熱狂で包んだ。全国の映画館でもライブビューイングが開催され、サザン最後の夏フェスを、20万人以上が見守った。サザンはこれまで、05年、18年の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」に出演し、いずれ