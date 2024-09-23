¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÃæ¹ñ¤Îµ»½Ñ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÈÎÇä¶Ø»ß¤òÊÆ¹ñ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤Ï23Æü¡¢Æ±¹ñ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡Öº¹ÊÌÅª¤Ê¹ÔÆ°¡×¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤¿¡£ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢22Æü¡¢¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¤ÎÃæ¹ñÀ½¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î¶Ø»ß¤òÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õ¡ÊLin Jian¡ËÊóÆ»´±¤Ï¡Ö»Ô¾ì¸¶Â§¤òÂº½Å¤·¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ë