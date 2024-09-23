¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë10Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÄÆÍî»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ±¿ÍÑ¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥é¡¼¥¸¥å2000ÀïÆ®µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶õ·³¤Ï23Æü¡¢ÆÃÊÌ¸¡ºº¤¬½ªÎ»¤·¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆ±Æü¤«¤é±¿ÍÑ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÆÍî»ö¸Î¤Ï10Æü¡¢Ìë´Ö·±ÎýÃæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£¶õ·³¤Ï»ö¸Î¤ò¼õ¤±11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æ±·¿µ¡¤Î±¿ÍÑ¤òÄä»ß¤·¤Æ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶õ·³»ÊÎáÉô¤Ï¡¢Æ±·¿µ¡¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¸¡ºº¤¬´°Î»¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤äµ»½Ñ·ÏÂâ°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËºÂ³Ø¤ä¥Õ¥é¥¤¥È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò»È