¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó ÀÐÀî¸©¤Ï£²£³Æü¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ò½±¤Ã¤¿µ­Ï¿Åª¹ë±«¤Î»à¼Ô¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ£·¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÐÀî¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎØÅç»Ô¤Ç£¶¿Í¡¢¼î½§»Ô¤Ç£±¿Í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£²£³Æü¸á¸å£³»þ»þÅÀ¤Î½¸·×¤Ç¡¢¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¡¢Ç½ÅÐÄ®¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ£µ£°£¶£°¸Í¤¬ÃÇ¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤ÎÀ£ÃÇ¤Ê¤É¤Ç¸ÉÎ©¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¸Íî¤ÏÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¡¢Ç½ÅÐÄ®¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ£µ£¶¥«½ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢