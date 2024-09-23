¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSHOUGUN ¾­·³¡×¤¬¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¿¿¤Î¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Î»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¡×¤¬¤Ê¤¼³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡þÆù½Á¤¢¤Õ¤ì¤ëÏÂµí¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌîºÚ¤ò¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ð¥ó¥º¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤À¡ÖSHOGUN BURGER¡×¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥·¥ç¡¼¥°¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÉÊ¤ò¹ë²÷¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢