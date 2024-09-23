¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç98Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¶¿å¹¨ÊÝ»á¡Ê50¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Î°Õ³°¤Ê¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö½©¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¶¥±Ë¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾¾ÅÄ¾æ»Ö»á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÏÆ·ò»ù¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ»á¡¢À¶¿å»á¶¦¤Ë¡Ö¡»¡×¤Î»¥¤ò·Ç¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£