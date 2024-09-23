ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë¿åÂ²´Û¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò±£¤·¤¿¤¤¥½¥á¥ó¥ä¥É¥«¥ê¤¬¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿åÁå¤Î³°¤«¤é¤Ï±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢AOAO SAPPORO À¸Êª¥Á¡¼¥à¡¦»°Âð¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÃ¦Èé¤·¤¿¤Î¤ò¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÃ¦Èé³Ì¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÈÃ¦Èé¤·¤¿¸å¤Î¼«Ê¬¤ÎÈ´¤±³Ì¡É¤ò¤Ê¤¼º½¤Î²¼¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»°Âð¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¥ä¥É¥«¥ê¤Ã¤ÆÃ¦Èé¤·¤¿