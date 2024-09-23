¤É¤Á¤é¤âÄ¶°ìÎ®¤Ë¤·¤ÆÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¡£¼Äºê¸µ»ÖÁª¼ê¡¦¼Äºê¿Î»ÖÁª¼ê¤Ï¡¢·»Äï¤Ç¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â³Û¤¬18²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤À¡£9·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¡Ö¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼³«ËëSP YOUNG TAG BATTLE¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼Äºê·»Äï¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¼Äºê·»Äï¤ÎÈëÌ©¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Û¤Î¤Ü¤Î¡×ÅöÈÖÁÈ¤Ï¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î3¿Í¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢ABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¾ß·Í³²Æ