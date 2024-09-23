SUPER JUNIOR¤Î¥½¥ó¥ß¥ó¤¬°é»ùÃæ¤Î¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Èà¤Ï23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â©»Ò¤ò¿²¤«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥Ý¥Ý¡ÊÂÛÌ¾¡Ë¤È»Ï¤Þ¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥É¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¥½¥ó¥ß¥ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤È°ì½ï¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â©»Ò¤òÂçÀÚ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¹¬¤»¤ÊÉã¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤é¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡¢¥Ý