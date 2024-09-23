¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/23¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤¬23Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2024 INI FAN-CON TOUR ¡ÎFLIP THE CIRCLE¡Ï¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¦¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡ÛINI¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÎÞ¢¡INI¡¢¼«¿ÈºÇÂ¿11ÅÔ»Ô½ä¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó³«ºÅËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤¿Æ±²ñ¾ì¤«¤é»Ï¤Þ¤êÁ´20¸ø±é³«ºÅ¡£¡ÖFLIP THE CIRCLE¡×¤Ï¡¢I