²­Æì¡¦Ì¾¸î»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢50Âå¤Î½÷À­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±µï¿Í¤ÎÃËÀ­¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸î»ÔÅì¹¾¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£22Æü¸á¸å7»þº¢¡¢¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤àÃËÀ­¤¬¡Ö·Ù»¡¤È°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃÎ¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à50Âå¤Î½÷À­¤¬¤¢¤ª¸þ¤±¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿