9·î29Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢Âè58²ó¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥º¥¹¥Æー¥¯¥¹(3ºÐ¾å¡¦GI¡¦¼Ç1200m)¤ÎÅÐÏ¿ÇÏ¡¦ÁÛÄêµ³¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ½Å¾ÞÏ¢¾¡¤Ç¤³¤³¤ØÎ×¤à¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô(²´5¡¢Èþ±º¡¦ËÙÀë¹Ô±¹¼Ë)¤ÏD.¥ìー¥óµ³¼ê¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã(ÌÆ5¡¢·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷±¹¼Ë)¤ÏÀîÅÄ¾­²íµ³¼ê¡£ ¢¨·É¾ÎÎ¬¡¢¡û¡û¤Ïµ³¼êÌ¤Äê¤â¤·¤¯¤Ï²óÈòÍ½Äê¢¨¾ðÊó¤Ï¼ç¤ËÀè½µ¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¦¥¤¥ó¥°¥ì