櫻坂46が10月23日(水)に発売する10thシングル『I want tomorrow to come』の新ビジュアルが公開された。【関連写真】『B.L.T.』でソロ初表紙を飾った山下瞳月【1点】今回公開された新ビジュアルでは、10thシングル表題曲のセンターを務める三期生・山下瞳月が頂上に出で立ち、グループの次なる未来に向かう眼差しが印象的だ。クリエイティブの真意は続報を待とう。また、『I want tomorrow to come』のMUSIC VIDEOのYouTubeプレ