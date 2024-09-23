¥×¥ê¥¦¥¹¤Î¥×¥é¥°¥¤¥óHV¤¬±Ñ¹ñ¤Ø5ÂåÌÜ¥È¥è¥¿¡¦¥×¥ê¥¦¥¹¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¡£¤À¤¬Åö½é¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇäÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£4ÂåÌÜ¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿C-HR¤Ø¥·¥Õ¥È¡£¥È¥è¥¿¡¦¥«¥í¡¼¥é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÎ®¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÀÑ¶ËÅª¤Ë¡Ö±¿Å¾ÀÊ¡×¤ØºÂ¤ê¤¿¤¤¡ª¥È¥è¥¿¡¦¥×¥ê¥¦¥¹²¤½£¤Ç¶¥¹ç¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡©Á´148Ëç¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½¹Ô¤Î²¤½£»ÅÍÍ¤Î¥«¥í¡¼¥é¤Ï¥°¥ì¡¼¥È¥Ö