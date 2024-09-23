»ö¼Â¾å¡¢¼¡¤ÎÁíÍý¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ï9·î27Æü¤Ë³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¾åÀîÍÛ»Ò³°Ì³Âç¿Ã¤Ï9·î21Æü¡¢¹ð¼¨¸å½é¤á¤ÆÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬»Ô¤òË¬¤ì¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó650¿Í¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¤Ë»Ù»ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÉ¬¤º¤ä·èÁªÅêÉ¼¤ËÎ×¤à³Ð¸ç¡×¾åÀîÍÛ»Ò³°Áê¤¬¹ð¼¨¸å½é¤ÎÃÏ¸µÆþ¤ê Åê³«É¼¤Ë¸þ¤±¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¡á¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ìÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢ÀÅ²¬1¶èÁª½Ð¤Î¾åÀîÍÛ»Ò³°Ì³Âç¿Ã¡£9·î21Æü¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿»Ù