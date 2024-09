フェンダーミュージック(以下、フェンダー)は、くすんだカラーフィニッシュを採用した2024年限定生産の日本製新モデル「Made in Japan Limited Kusumi Color Telecaster Thinline」の販売を開始した。4カラーでの展開で、価格はいずれも156,200円。「Made in Japan Limited Kusumi Color Telecaster Thinline」「Made in Japan Limited Kusumi Color Telecaster Thinline」は、彩度を抑えることで落ち着いた洗練された印象を与え