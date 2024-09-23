¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/23¡Û¡Ú»Í´üÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.3¡§Ê¿ÈøÈÁ²Æ¡¦»³²¼ÍÕÎ±²Ö¡¦Ê¿²¬³¤·î¡ÛÆü¸þºä46¤Î»Í´üÀ¸¤¬¡¢10·î25Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥­¥ç¡¼¡Ù¤ËÁ´°÷¤Ç½Ð±é¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï»Í´üÀ¸11¿Í¤ò3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸À­¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Vol.3¤ÏÊ¿ÈøÈÁ²Æ¡Ê21¡Ë¡¢Ê¿²¬³¤·î¡Ê22¡Ë¡¢»³²¼ÍÕÎ±²Ö¡Ê21¡Ë¤Î3¿Í¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46»Í´üÀ¸¡¢À©Éþ»Ñ¤ÇÈþµÓÈäÏª¢¡Æü