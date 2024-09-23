¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¸¶æÆ¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¡¢ÎÅÍÜÃæ¤ÎÈà¤Èº´Æ£ÛÙÎ¤¤éÍ§¿Í¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ÖÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö³§¤µ¤ó¥­¥é¥­¥é¤Î¾Ð´é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÅÍÜÁ°¤ÎÀ¶¸¶æÆ¡¢âÁ¤·¤¤¾Ð´é¤Î¿ô¡¹ÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢¾¾²¼Æà½ï¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤é¤È¤Î»Ñ¤â¡Ê7Ëç¡Ë2020Ç¯6·î¡¢´¶À÷À­¿´ÆâËì±ê¤Ë¤è¤ëÇ¾½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿À¶¸¶¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô²ó¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤ÆÂÎÄ´¤Ï°ÂÄê¡£Ç¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â°Û