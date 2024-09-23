¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥ÐÆÉ¤ß¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼½ÙÊ¿Áª¼ê¤¬9·î18Æü¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼³«ËëSP YOUNG TAG BATTLE¡×¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢·»¤ÇÆ±¤¸¤¯¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼ÂÙÊ¿Áª¼ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÌ©¤òË½Ïª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÂ¼ÂÙÊ¿¤ÎÈëÌ©¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤¿½Ö´ÖÅöÈÖÁÈ¤Ï¡¢Æ±Æü¤«¤é9·î23Æü¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶ÍÀ¸¤Ç³«ºÅ¤Î¡ÖPG?Âè11²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿ÆÃÈÖ¡£VTR¤Ç¤ÏÃæÂ¼Áª¼ê¤Î¤Û¤«¡¢À¾²¬À®ÈþÁª¼ê¡¢Á°¸¶ÂçÆ»Áª¼ê¡¢Á°ÅÄÞæÁª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤­¤ç¤¦¤À