NHK¤Î¥é¥¸¥ª¹ñºÝÊüÁ÷¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ¸ì¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢²­Æì¸©¤ÎÀí³Õ½ôÅç¤ò¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¡×¤Ê¤É¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¸¶¹Æ¤Ë¤Ê¤¤È¯¸À¤ò¤·¤Æ·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤Î¸µ³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ËÌµþÆüÊó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÄ¹°Â³¹ÃÎ»ö¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£NHK¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢NHK¤ÎÃ»ÇÈ¥é¥¸¥ª¤È±ÒÀ±¥é¥¸¥ª¤Î¹ñºÝÊüÁ÷¡¢¥é¥¸¥ªÂè2ÊüÁ÷¤Ç19Æü¸á¸å1»þ1Ê¬¤«¤éÆ±15Ê¬¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤¿Ãæ¹ñ¸ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î40ÂåÃËÀ­¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¡ÖÌ÷¹ñ