韓国のサバイバルオーディション番組「BOYS PLANET」から選抜された9人組ボーイズグループ、ZEROBASEONE（ゼロベースワン、以下ZB1）が20日から22日、ソウルのKSPO DOMEで初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR 'TIMELESS WORLD'」を開催。3回公演で約3万人のファンが駆け付けた。 【写真】ZEROBASEONEがソウルでコンサートを開催し3万人が熱狂した 最終日を迎えた22日、ZB1