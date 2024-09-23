Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿·¤·¤¤ÂåÉ½¤Ë¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µÁíÍý¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÎÉðÆâÂ§ÃËÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖµóÅÞÂÖÀª¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤Ï9·î23Æü¸á¸å¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸õÊä¼Ô4¿Í¤Î¤¦¤Á¾å°Ì2¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µÁíÍý¤¬¿·¤·¤¤ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÌîÅÄ²ÂÉ§ ¿·ÂåÉ½¡Ö»ä¤ÏËÜµ¤¤ÇÀ¯¸¢¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯³Ð¸ç¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àï¤¤¤Ï¤â¤¦º£Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÎÉðÆâÂ§ÃËÂå