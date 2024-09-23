23Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÇËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¤Î»³ÅÄ¾Ï¿ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥é¥°¥Óー¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¥é¥°¥Óー¶µ¼¼¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¦¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥­¥åー¥Ç¥ó¥ô¥©¥ë¥Æ¥¯¥¹½êÂ°¤Î»³ÅÄ¾Ï¿ÎÁª¼ê¤¬23Æü¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Î¥é¥°¥Óー¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾®³ØÀ¸50¿Í¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ê¤É¥é¥°¥Óー¤Î´ðËÜÆ°ºî¤ò»ØÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤«¥Ñ