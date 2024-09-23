中国山西省で新タイプの農業従事者が活躍20日、山西省文水県北張村で、村民とカラシナの栽培状況を調べる「新農人」の趙永壮（ちょう・えいそう）さん（左）。（文水＝新華社記者/袪彦）【新華社太原9月23日】中国山西省ではここ数年、志を抱いて都市から農村に移り住み、民宿経営者や創客（メイカー、起業家）、ライブ配信の達人などに転身する「新農人」が増えている。新農人とは、専門的な知識に富み、農業技術をよく