µí¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëAI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥«¥á¥é¡ÊNTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹Äó¶¡¡ËNTT¥°¥ë¡¼¥×¤ÎNTT¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿ÆùÍÑµí¤Î¸«¼é¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¡£µí¼ËÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤é¡¢AI¤¬µí¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ÃâÂ©»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¿²»Ñ¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢²»¤ò½Ð¤·¤Æ»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤ë¡£ÃÜ»ºÇÀ²È¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼Âç¼ê¤Î¥Ù¥ë¥·¥¹¥Æ¥à24¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò