Ê¡²¬»Ô¤òÁö¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿¼Ö¤¬¡¢2Âæ¤Î¼Ö¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¥«¥á¥é¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢ÎÙ¤Î¼ÖÀþ¤òÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼Ö¤¬¡¢Àè¤Ë¤¤¤¿¼Ö¤È¾×ÆÍ¡£¼Ö¤Ï²£Å¾¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÂÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢¤ªº×¤ê¤Çµ¯¤­¤Æ¤¤¤¿½ÂÂÚ¤Ç¸«ÄÌ¤·¤¬°­¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²£Å¾À£Á°¡ÄÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¾×ÆÍÊ¡²¬»ÔÅì¶è¤Ç15Æü¸á¸å6»þÁ°¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¸þ¤«¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±¦ÎÙ¤Î¼ÖÀþ¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¹õ¤¤¼Ö¤¬¡¢Àè¤Ë¤¤¤¿Çò¤¤¼Ö¤Ë·ã