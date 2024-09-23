Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤Ï23ÆüÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µÁíÍý¤¬¿·¤¿¤ÊÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÈ¿±þ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 4¿Í¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¡£ ¸©´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢µÈÀî¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¡¢2025Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Î¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤È¤·¤ÆµÈÅÄÃéÃÒ¸©Ï¢ÂåÉ½¤¬¡¢»ÞÌî»á¤Ë¡£ ½°±¡ÁªÂçÊ¬3¶è¤Î¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¡¢¾®ÎÓ²ÚÌï»Ò»á¤ÏºÇ½é¤ÎÅêÉ¼Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ 1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¸õÊä¤â²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¾å°Ì2¿Í¤Î·è