ÂìÂô¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¥ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²èÌÌ¤Ë¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È½êÍ­¼Ô¤Ë¤·¤«É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÊÔ½¸¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬282Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÂìÂô¥¬¥ì¥½»á¤¬¡¢9·î22Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ä¥¤¾Ã¤·Êó¹ð¡×¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥ì¥½»á¤Ï22Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢X¤Ë¤Æ¡¢¡Ô¡Ú¥Ä¥¤¾Ã¤·Êó¹ð¡ÛÀèÆüÅê¹Æ¤·¤¿Ë¿ÃËÀ­¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉÔÎÑ¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ëÙæ¤ß¾Ã¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÊç½¸¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¢ÉÕ¤±¤ë¾Ú