£´£¸Ç¯¸å¤Ë´Ú¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤Ç£²ÈÖÌÜ¤ËÏ·¤¤¤¿¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¿Í¸ý¤Ï£³£¶£°£°Ëü¿Í¤Þ¤Ç½Ì¾®¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£´Ú¹ñÅý·×Ä£¤Ï£²£³Æü¡¢¡Ö£²£°£²£²Ç¯´ð½à¾­Íè¿Í¸ý¿ä·×¤òÈ¿±Ç¤·¤¿À¤³¦¤È´Ú¹ñ¤Î¿Í¸ý¸½¶·¤È¸«ÄÌ¤·¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¾­Íè¿Í¸ý¿ä·×¡§£²£°£²£²¡Á£²£°£·£²Ç¯¡×¤È£··î¤Ë¹ñÏ¢¤¬½Ð¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¿Í¸ý¸«ÄÌ¤·£²£°£²£´¡×¤òÁí¹çÊ¬ÀÏ¤·¤Æ½Ð¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÁ´¿Í¸ý¤Î¤¦¤Á£¶£µºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¿Í¸ý¤Î³ä¹ç¤Ïº£Ç¯¤Î£±