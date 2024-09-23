2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï23Æü¡¢ÍèÇ¯8·î3Æü¤ËÂçºå»Ô¤Î¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖEXPO¥á¥Ã¥»WASSE¡×¤ÇÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ìó200¿Í¤ÎÎÏ»Î¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¡£4·î13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËüÇî´ü´ÖÃæ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍè¾ì¤ò¸«¹þ¤ß¡¢Íâ4Æü¤Ë¤ÏÁêËÐÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¡£º£Ç¯12·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤ÇÅß½ä¶È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£