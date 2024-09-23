JR¹â¾¾±Ø¤Î±Ø¥Ó¥ë¡Ö¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡× JR¹â¾¾±Ø¤Î±Ø¥Ó¥ë¡Ö¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡×¤¬³«¶È¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£JR»Í¹ñ¤¬¿Ê¤á¤ëÅ´Æ»°Ê³°¤Î»ö¶È¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥µ¥ó¥Ýー¥È¹â¾¾¥¨¥ê¥¢¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡×¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 2024Ç¯3·î22Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¤ÏJR¹â¾¾±ØÄ¾·ë¤Î±Ø¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£±¿±Ä¤¹¤ëJR»Í¹ñ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«¶È¤«¤é9·î21Æü¤Þ¤Ç