¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï23Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¡¦ºå¿À¤ÈÀï¤Ã¤¿¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤Ï7²ó¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ3ÎÝ¤òºî¤ë¤ÈÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤ÁÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1ÅÀ¤ò4¿Í¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ç¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿µð¿Í¤¬¾¡Íø¤·ºå¿À¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò2¤Ë¹­¤²¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï4¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£4°Ì¤Î¹­Åç¤ÏÀèÈ¯¡¦¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¤¬6²ó¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ¤«¤é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤ÓÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¿¹Åê¼ê¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¹­ÅçÂÇÀþ¤¬