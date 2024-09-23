Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î²ÐÍËÆü¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿À²Å·¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÐÍËÆü¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¥«¥é¥Ã¤ÈÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÀ¾ÆüËÜ¤ä²­Æì¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅì³¤¤«¤éÀ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¾ÅÙ¤Ï¹â¤¯